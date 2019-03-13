الولايات المتحدة تقترح على روسيا إرسال محطات صغيرة إلى الزهرة

صرح مدير مشروع بعثة "فينيرا-دي" الروسي الأمريكي، فيكتور فورونتسوف، بأن الولايات المتحدة اقترحت على روسيا أن ترسل إلى الزهرة محطات صغيرة تعمل هناك لمدة شهرين.

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وأوضح فورونتسوف قائلا إن "الخبراء الأمريكيين يريدون أن ننصب محطاتهم صغيرة الحجم في مسبارنا، لتنفصل عنه أثناء نزوله في الغلاف الغازي لكوكب الزهرة قبل هبوطه على سطحه أو بعده".

وقال فورونتسوف إن "هذا الأمر ممكن". أما الجانب الأمريكي، فأعلن أنه سيحدد فترة عمل تلك المحطات بعد تصميمه لأجهزة إلكترونية خاصة قادرة على تحمل حرارة 500 درجة مئوية فوق الصفر، و100 ضغط جوي.

وأعلن الخبراء الأمريكيون أن الفترة الزمنية التقريبية التي ستعمل خلالها تلك المحطات على سطح الزهرة ستبلغ شهرين أو أكثر من ذلك، مع العلم أن المسبار قادر على البقاء هناك لمدة 3 ساعات فقط.

المصدر: تاس