روسيا تنشر 3 محطات مراقبة للفضاء في دول مختلفة

تعتزم روسيا نشر محطات بصرية إلكترونية في جنوب إفريقيا والمكسيك وتشيلي، للتحذير من حالات الخطر التي قد تحدث في الفضاء القريب من الأرض.

وتشير وثيقة منشورة في موقع المشتريات الحكومية، إلى أن روسيا تعتزم في الربع الثالث من عام 2019 إضافة محطات أرضية خارج البلاد إلى المجمع الأرضي لمراقبة الأوضاع في الفضاء.

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وتنوي روسيا بناء محطة بصرية إلكترونية في جمهورية جنوب إفريقيا لمراقبة حركة النفايات الفضائية، ومحطة تجريبية في المكسيك في الربع الأول من عام 2020. وفي الربع الثالث من عام 2020 في تشيلي. وكانت أول محطة من هذا النوع قد نشرت في البرازيل، عام 2017.

وتشير وثائق سابقة للمركز العلمي الفلكي الروسي، إلى أن هذه المحطات بالإضافة إلى حركة النفايات الفضائية، تراقب أيضا حركة الأقمار والأجهزة الفضائية العسكرية الأمريكية المختلفة، لتحديد إحداثياتها وهويتها في المدار الثابت بالنسبة للأرض.

ويمكن لمجمع هذه المحطات البحث وتحديد مواقع الأجسام الفضائية حتى ارتفاع 50 ألف كيلومتر، حتى تلك التي تتراوح مقاساتها بين 30 و35 سنتيمترا.

المصدر: نوفوستي