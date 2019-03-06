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الأرض بـ "عيون" المسبار القمري الإسرائيلي (صورة)

الفضاء

الأرض بـ
AFP Getty Images
الأرض بـ "عيون" المسبار القمري الإسرائيلي
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أرسل المسبار القمري الإسرائيلي أول صورة سيلفي مع الأرض على مسافة أكثر من 22 ألف ميل.

وشاركت شركة "سبيس إيل" الصورة الرائعة على حسابها في تويتر، والتي تكشف الأرض بـ "عيون" مسبار "بيريشيت"، بينما يواصل رحلته إلى القمر.

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وأُطلق المسبار، الممول من القطاع الخاص ووزنه 585 كغ، من قاعدة "كيب كانافيرال" الشهر الماضي (يوم 21 فبراير) على متن صاروخ "فالكون 9"، ومن المتوقع أن يصل إلى وجهته النهائية في أبريل المقبل.

وغردت "سبيس إيل" على تويتر، يوم الثلاثاء 5 مارس: "على مسافة 37 ألف كم من الأرض، كاميرا (بيريشيت) التقطت سيلفي مع الأرض. ويمكن رؤية أستراليا بوضوح!".

ومن المقرر أن تستمر رحلة المسبار 7 أسابيع، قبل هبوطه على سطح القمر، في 11 أبريل.

وتأتي المهمة الفضائية الإسرائيلية وسط اهتمام عالمي متجدد باستيطان القمر، بعد 50 عاما من هبوط رواد الفضاء الأمريكيين على سطحه.

المصدر: ديلي ميل

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