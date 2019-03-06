الأرض بـ "عيون" المسبار القمري الإسرائيلي (صورة)

أرسل المسبار القمري الإسرائيلي أول صورة سيلفي مع الأرض على مسافة أكثر من 22 ألف ميل.

وشاركت شركة "سبيس إيل" الصورة الرائعة على حسابها في تويتر، والتي تكشف الأرض بـ "عيون" مسبار "بيريشيت"، بينما يواصل رحلته إلى القمر.

At a distance of 37,600 km from Earth, #Beresheet’s selfie camera took a picture of #Earth. Australia can be clearly seen! This photo was taken during a slow spin of the #spacecraft & for the first time see the #Israeli flag 🇮🇱 & text, "am yisrael chai." #IsraelToTheMoon#SpaceILpic.twitter.com/ELFZsaShXg — Israel To The Moon (@TeamSpaceIL) March 5, 2019

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وأُطلق المسبار، الممول من القطاع الخاص ووزنه 585 كغ، من قاعدة "كيب كانافيرال" الشهر الماضي (يوم 21 فبراير) على متن صاروخ "فالكون 9"، ومن المتوقع أن يصل إلى وجهته النهائية في أبريل المقبل.

وغردت "سبيس إيل" على تويتر، يوم الثلاثاء 5 مارس: "على مسافة 37 ألف كم من الأرض، كاميرا (بيريشيت) التقطت سيلفي مع الأرض. ويمكن رؤية أستراليا بوضوح!".

ومن المقرر أن تستمر رحلة المسبار 7 أسابيع، قبل هبوطه على سطح القمر، في 11 أبريل.

وتأتي المهمة الفضائية الإسرائيلية وسط اهتمام عالمي متجدد باستيطان القمر، بعد 50 عاما من هبوط رواد الفضاء الأمريكيين على سطحه.

المصدر: ديلي ميل