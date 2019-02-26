الإعلان عن موعد إطلاق مركبة الشحن الأمريكية إلى الفضاء

أعلن مصدر في قطاع الفضاء والصواريخ الروسي، عن تأجيل موعد إطلاق مركبة الشحن الأمريكية "دراغون" إلى المحطة الفضائية الدولية، إلى 25 أبريل المقبل.

وقال المصدر في تصريح لوكالة نوفوستي: "وفق الخطة المعدلة، ستطلق مركبة (دراغون) يوم 25 أبريل المقبل بدلا من الموعد السابقة، 12 أبريل".

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وخلال أعوام 2012-2018، أطلقت إلى المحطة الفضائية الدولية 17 مركبة شحن من نوع "دراغون" التي تنتجها شركة "سبيس إكس" الأمريكية، ولم تصل إحدى هذه المركبات إلى المحطة الفضائية الدولية بسبب حادث تعرض له صاروخ النقل "فالكون".

وحدّثت شركة سبيس إكس مركبة "دراغون" وبدأت تنتج نوعين من المركبات: "Crew Dragon" المأهولة و"Cargo Dragon" لنقل البضائع.

وسبق أن أعلنت "ناسا" أن أول إطلاق تجريبي لمركبة "Crew Dragon" غير المأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية سيكون، يوم 2 مارس المقبل، والمأهولة في يوليو 2019. وبعد ذلك، ستقرر "ناسا" فيما إذا كانت ستستخدمها في الرحلات الدورية إلى المحطة الفضائية الدولية.

المصدر: نوفوستي