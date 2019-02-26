رصد خلل في المسبار القمري الإسرائيلي!

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن اكتشاف الخبراء لمشكلة تقنية في المسبار القمري الإسرائيلي "بيريشيت" الذي أطلق مؤخرا في مهمة إلى القمر.

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وذكرت الإذاعة العبرية، أن المهندسين العاملين في غرفة التحكم التابعة لشركة "سبيس آي إل"، والصناعات الجوية الإسرائيلية، الواقعة جنوب تل أبيب، حددوا بواسطة منظومة التعقب، خللا بالمسبار القمري يتمثل في "حساسية مفرطة من أشعة الشمس".

ومن المنتظر أن يبدأ المسبار الأحد المقبل بتنفيذ دورته الأولى حول الأرض، بعد أن انطلق يوم الجمعة الماضي من قاعدة "كيب كانافيرال" بولاية فلوريدا الأمريكية، بواسطة صاروخ "فالكون 9"، التابع لشركة "سبيس إكس" الأمريكية.

يذكر أن هذا المسبار قد صنع في إسرائيل، وبلغت تكلفته 95 مليون دولار، وصممته جمعية "سبيس آي إل"، بالتعاون مع الصناعات الجوية الإسرائيلية.

ومن المقرر أن يهبط المسبار "بيريشيت" على سطح القمر، خلال 7 أسابيع، أي في 11 أبريل المقبل، بعد قطع رحلة طولها 384 ألف كيلومتر.

وفي حال نجاح المسبار الإسرائيلي في الهبوط على سطح القمر، فستصبح إسرائيل، على حد تعبير وسائل إعلام إسرائيلية، رابع دولة "عظمى" تنجح في إرسال مركبة فضائية إلى القمر، بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي والصين.

المصدر: i24NEWS