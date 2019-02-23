شاهد أروع صور الأرض المبهرة من الفضاء الخارجي

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية سلسلة من الصور المذهلة من الفضاء الخارجي، احتفالا بجمال الأرض الطبيعي.

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وتأتي هذه الصور ضمن كتاب جديد أطلقته ناسا يضم صورا رائعة تم جمعها من العديد من الأقمار الصناعية التابعة للوكالة.

ويحمل الكتاب عنوان "Earth"، يجمع صورا للجداول الجبلية والأعاصير والمحيطات التي التقطت جميعها من الفضاء الخارجي.

ويقول مايكل كارلوويتز، من مرصد الأرض التابع للوكالة، في مقدمة الكتاب: "مع جميع الديناميكية والتفاصيل التي يمكن أن نراها من المدار، في بعض الأحيان، يستحق الأمر أن نعود إلى الأرض ونعجب بها ببساطة، إنها مكان جميل ومذهل، وهي العالم الوحيد الذي سيعرفه معظمنا".

وضم الكتاب أربعة أقسام هي: الغلاف الجوي، الأرض، المياه، الثلج والجليد.

وتقدم الصور مشاهد رائعة للمناظر الطبيعية المتنوعة للأرض.

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nasa

nasa

nasa

nasa

nasa

nasa

nasa

nasa

nasa

nasa

المصدر: ذي صن