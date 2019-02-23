 
مباشر

شاهد أروع صور الأرض المبهرة من الفضاء الخارجي

الفضاء

شاهد أروع صور الأرض المبهرة من الفضاء الخارجي
Gettyimages.ru
ناسا تحتفل بالجمال الطبيعي بلقطات من الفضاء الخارجي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lhx7

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية سلسلة من الصور المذهلة من الفضاء الخارجي، احتفالا بجمال الأرض الطبيعي.

إقرأ المزيد
صور من أرشيف ناسا تعيد تاريخ الوكالة إلى الحياة!
صور من أرشيف ناسا تعيد تاريخ الوكالة إلى الحياة!

وتأتي هذه الصور ضمن كتاب جديد أطلقته ناسا يضم صورا رائعة تم جمعها من العديد من الأقمار الصناعية التابعة للوكالة.

ويحمل الكتاب عنوان "Earth"، يجمع صورا للجداول الجبلية والأعاصير والمحيطات التي التقطت جميعها من الفضاء الخارجي.

ويقول مايكل كارلوويتز، من مرصد الأرض التابع للوكالة، في مقدمة الكتاب: "مع جميع الديناميكية والتفاصيل التي يمكن أن نراها من المدار، في بعض الأحيان، يستحق الأمر أن نعود إلى الأرض ونعجب بها ببساطة، إنها مكان جميل ومذهل، وهي العالم الوحيد الذي سيعرفه معظمنا".

وضم الكتاب أربعة أقسام هي: الغلاف الجوي، الأرض، المياه، الثلج والجليد.

وتقدم الصور مشاهد رائعة للمناظر الطبيعية المتنوعة للأرض.

nasa
خليج روبرت في كندا
nasa
منطقة "The Bowknot Bend" في الوادي الأخضر بولاية يوتا الأمريكية
nasa
منظر مذهل للمحيطات في جنوب شرق آسيا
nasa
واحة ليوا في دولة الإمارات العربية المتحدة
nasa
قنوات المد والجزر في جزر البهاما
nasa
سلسلة من الجبال من الفضاء الخارجي
nasa
الأعاصير متجهة إلى هاواي
nasa
حقل حمم "Holuhraun" في أيسلندا
nasa
جزر كوكوس في المحيط الهندي
nasa
قمم "تاراناكي" و"إجمونت" في نيوزيلندا
nasa
نهر "تسوشاب" في ناميبيا

المصدر: ذي صن

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"بالرسوم المتحركة".. إسرائيل تعلن عن درون تقول إنه سيواجه منظومتي S300 وS400