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مدير "ناسا" يكشف عن موعد بعثة المريخ

الفضاء

مدير
Globallookpress
كوكب المريخ
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أعلن مدير وكالة الفضاء الأمريكية، جيم برايدينستين، أن الوكالة تخطط لإرسال رواد الفضاء إلى كوكب المريخ في منتصف ثلاثينيات القرن الحالي.

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وقال برايدينستين في مقابلة مع قناة "MSNBC" التلفزيونية: "نخطط لمنتصف الثلاثينيات، وعلينا عمل الكثير".

وأشار مدير "ناسا" إلى ضرورة اختبار التكنولوجيا على القمر وتطويرها، ليصبح ممكنا استخدامها لاحقا في بعثة المريخ، مضيفا أن "ناسا" ستتعاون مع المنظمات الدولية والشركاء التجاريين.

المصدر: نوفوستي

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