مسبار "إنسايت" مستعد لتنفيذ مهمته على المريخ

أعلنت البعثة العلمية المشرفة على عمل مسبار "إنسايت" على سطح الكوكب الأحمر أن المسبار أكمل تثبيت جميع الأجهزة اللازمة لتنفيذ مهمته.

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وكتب أحد أعضاء البعثة في تويتر: "العصابة جميعها هنا: مقياس الزلازل وغلافه وجهاز قياس التيار الحراري". مشيرا إلى أن "تثبيت هذه الأجهزة والمعدات الحساسة على سطح كوكب غريب ليس مهمة سهلة. معا سنكشف بعض الأسرار المخفية في باطن الكوكب الأحمر".

يذكر أن مسبار "إنسايت" كان قد أطلق، في شهر مايو عام 2018، وفي شهر نوفمبر الماضي، هبط على سطح المريخ في منطقة هضبة إليسيوم. وتقضي مهمة المسبار بدراسة البنية الجيولوجية للكوكب الأحمر، لذلك تم تزويده بجهاز لقياس الزلازل وغيره.

المصدر: نوفوستي