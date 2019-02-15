روسيا تزود أمريكا بدفعة جديدة من محركات الصواريخ الفضائية

أعلنت شركة "إينرغو ماش" الروسية أنها ستسلم الولايات المتحدة دفعة جديدة من المحركات التي ستعمل على صواريخ "Antares" الفضائية.

ومن المفترض أن تسلم الشركة الجانب الأمريكي 9 محركات من طراز "RD-181"، واحد سيتم تسليمه في فبراير الجاري، و4 أخرى في ديسمبر المقبل، أما الأربعة الباقية فستتسلمها أمريكا في ديسمبر 2020.

ولا تعد هذه الدفعة الأولى من المحركات الفضائية التي تتسلمها أمريكا من روسيا في العامين الأخيرين، ففي يونيو 2018، تسلمت دفعة من محركات "RD-181"، وفي أبريل من العام نفسه، تسلمت 4 محركات فضائية روسية أيضا، و4 أخرى في أكتوبر.

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وعلى الرغم من أن الكونغرس كان قد قرر سابقا الاستغناء عن محركات صواريخ الفضاء الروسية، وعدم استعمالها بدءا من 2019، إلا أنه تراجع عن القرار لأسباب تقنية ومادية، منعت أمريكا من إنتاج محركات بديلة في الوقت الحالي.

المصدر: زفيزدا