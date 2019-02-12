مصدر روسي: نجاح اختبارات القمر الاصطناعي المصري الجديد

أفاد مصدر في القطاع الفضائي الصاروخي الروسي بنجاح اختبارات قمر "EgyptSat-A" الاصطناعي المصمم من قبل روسيا لمصر والتي نفذت في مطار بايكونور.

وأوضح المصدر، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الثلاثاء، أن اختبارات قمر "EgyptSat-A" الاصطناعي الخاص باستشعار الأرض عن بعد، والذي تعمل على تصميمه الشركة الفضائية الصاروخية "إينيرغيا"، "أكملت بنجاح في بايكونور"، مضيفا أنه "جرى إطلاق عملية إنتاج رأس الجهاز فيما تم تركيب القمر على معزز فريغات الصاروخي".

وسبق أن ذكر مصدر آخر للوكالة أن إطلاق القمر المصري إلى الفضاء يخطط لتنفيذه يوم 21 فبراير، وذلك بعد أن تم تأجيله مرتين حيث كان من المتوقع أن يتم ذلك في البداية يوم 27 ديسمبر 2018 ومن ثم في 7 فبراير 2019.

وأوضح المصدر أن تأجيل إطلاق القمر الاصطناعي جرى بسبب استمرار اختباراته من قبل شركة "إينيرغيا".

ومن المتوقع أن يحل قمر "EgyptSat-A" محل سابقه "EgyptSat-2" الذي توقف عن العمل قبل انتهاء فترة خدمته المخطط لها مبدئيا وذلك إثر فقدان الاتصال به في أبريل 2015 بعد مرور سنة على إطلاقه.

وتبلغ قيمة الصفقة حول تصميم وإطلاق القمر الاصطناعي المصري الجديد، الذي يتمتع بقدرات عالية للاستطلاع، 100 مليون دولار.

المصدر: نوفوستي