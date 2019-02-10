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صحفية شهيرة تشيد بالمواصلات العامة في روسيا

مجتمع

صحفية شهيرة تشيد بالمواصلات العامة في روسيا
Sputnik Ilya pitalev
صورة أرشيفية
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أثنت الصحفية الفنلندية الشهيرة، آنا لاورين، بعد زيارتها لروسيا، على المواصلات العامة في البلاد.

وقالت لاورين: "وسائط النقل العام في روسيا يمكن الاعتماد عليها، فالقطارات والحافلات الكهربائية تعمل ضمن جدول زمني دقيق ومحدد، بغض النظر عن تقلبات درجة الحرارة والجليد الذي قد يتشكل نتيجة الطقس البارد هناك".

وأضافت قائلة: "في الشتاء، يمكنك الاستغناء عن سيارات الأجرة للتنقل في موسكو، فوسائط النقل العام هناك أكثر أمانا، وكذلك الأمر في سيبيريا، فالقطارات تعمل بشكل جيد حتى في درجات حرارة تصل إلى 40 تحت الصفر".

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كما أبدت الصحفية إعجابها بأن المواصلات العامة الروسية تتبع للمؤسسات الحكومية، وهذه المؤسسات لديها "جيش" من العمال والفنيين الذين قد يعالجوا أي مشكلة قد تعيق حركة السير في أي وقت وأي ظرف.

mk.ru

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