قطار يفرق أبا عن طفله الصغير بسبب سيجارة! (فيديو)

انتشر مقطع فيديو جديد يوثق حادثة مخيفة فرقت أبا عن ابنه في قطار بريطاني، حيث سجلت كاميرات المراقبة ما حدث بالتفصيل.

وبدأت الحادثة عندما دخل الرجل حاملا ابنه الصغير إلى مقصورة القطار في كرسيه، ومن ثم وضعه على أحد المقاعد وغادر ليدخن سيجارة على المنصة، قبل تحرك القطار.

وعلى ما يبدو، أخطأ الأب في تقدير الموعد المحدد لمغادرة القطار، حيث أغلقت الأبواب وبدأ القطار بمغادرة المحطة، بينما ما يزال الأب واقفا يدخن السجائر، في حين لم يستطع الصعود وبقي ابنه وحيدا على متن القطار المسافر.

المصدر: وكالات