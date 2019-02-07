صدور قرار قضائي بحق البريطانية التي ضربت ضابطا في مطار إندونيسي (فيديو)

أصدرت السلطات الإندونيسية قرارا بسجن المواطنة البريطانية، أوجي تاكاداس، مدة 6 أشهر، لصفعها ضابط هجرة في مطار بالي الدولي.

وبدأت المشكلة عندما غادرت طائرة تاكاداس مطار "Ngurah Rai"، في جزيرة بالي، بينما كان ضابط الهجرة يحقق معها حول تأشيرة دخولها منتهية الصلاحية، حيث قررت السيدة مغادرة الأراضي الإندونيسية بعد مضي أشهر على انتهاء صلاحية التأشيرة.

وجن جنون السيدة عندما طالبها ضابط المطار بدفع غرامة قدرها 4500 دولار، بسبب تجاوزها الحد المسموح به لزيارة إندونيسيا، وفقا لتأشيرة دخولها.

ومع تأزم الموقف، قامت تاكاداس بصفع الضابط على وجهه، وهو على رأس عمله، حيث وجهت لها تهم بممارسة سلوك عنيف ضد موظف حكومي، في حين أنكرت الفاعلة ذلك.

وخلال محاكمتها في شهر ديسمبر الماضي، اتهمت تاكاداس السلطات بتعديل مقطع الفيديو الخاص بها، والذي يظهر لحظة اعتدائها على الضابط، في محاولة للطعن بقرار المحكمة الصادر مؤخرا.

المصدر: Sputnik News + YouTube