إنشاء مجموعة مراكز لتعليم اللغة الروسية في سوريا حتى 2025

قررت وزارة التعليم الروسية فتح سلسلة من المراكز لتعليم اللغة الروسية في سوريا، بالإضافة إلى إدراج اللغة الروسية في المناهج الدراسية بوزارة التربية والتعليم السورية.

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وتحدث وزير التعليم الروسي، ستانيسلاف غابونينكو، عن قرار الوزارة أثناء الاجتماع المشترك بين لجان التنسيق الروسية والسورية لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وأضاف الوزير أن المشروع يأتي ضمن خطط الوزارة لتوفير الكوادر والمناهج لتعليم اللغة الروسية للأعوام 2019-2025، حيث ستطرح مناقصة للهيئات والشركات الراغبة في إنشاء وتطوير سلسلة مراكز للتعليم المفتوح، ولتعليم اللغة الروسية في سوريا.

وتجري بالتوازي عملية إدخال اللغة الروسية إلى المناهج المدرسية السورية بحيث تكون لغة ثانية اختيارية وفقا للاتفاقية الموقعة بين وزارتي التعليم الروسية والسورية. وبهذا الصدد، سوف تنظم دروس تدريبية في نظام "أونلاين" للمعلمين السوريين، وكذلك دورات لتنمية الكفاءات للعاملين في مجال التربية والتعليم.

المصدر: تاس