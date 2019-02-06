ستيفن سيغال ينتقل للحياة على شاطئ البحر الأسود

يعتزم النجم الهوليوودي روسي الجنسية، ستيفن سيغال، البحث عن مكان للحياة على شاطئ البحر الأسود في إقليم كراسنودار الروسي، بعد أن تمكن منه الجو في ضواحي موسكو.

وأعلن مصدر مقرب من سيغال أنه يعتزم الانتقال إلى إقليم كراسنودار، حيث تحدث النجم الهوليوودي مع محافظ المقاطعة، وطلب منه أن يوفر له مسكنا هناك.

وأضاف المصدر أن سيغال لا يستريح للجو في ضاحية موسكو الفخمة التي يعيش فيها (كان الممثل قد انتقل للحياة في ضاحية روبليوفكا، في قصر تلقاه هدية عند قدومه إلى روسيا)، ويرغب في الحياة بنفس الظروف التي تعود عليها.

كما صرّحت مصادر صحفية في مدينة غيليندجيك على شاطئ البحر الأسود، بأن سيغال تنزّه في المدينة الخريف الماضي، لكن أحدا لم يتخيل أنه قد يأتي للإقامة فيها.

وكان سيغال قد حصل على الجنسية الروسية، في نوفمبر 2016، وعيّن الخريف الماضي ممثلا خاصا لوزارة الخارجية الروسية لشؤون الاتصالات الإنسانية مع الولايات المتحدة.

المصدر: كوسومولسكايا برافدا