ما الذي يخفيه خط الأمير فيليب في رسالة اعتذاره من "ضحيته"؟

أرسل دوق إندبرة الأسبوع الماضي، مذكرة اعتذار إلى إيما فيرويذر، البالغة من العمر 46 عاما، والتي عانت من كسر في معصم يدها بعد حادث الاصطدام مع الأمير فيليب.

ووقع الحادث في 17 يناير 2019، عندما اصطدمت سيارة دوق إدنبرة، البالغ من العمر 97 عاما، من نوع "لاند روفر فريلاندر"، بسيارة "كيا" تقل امرأتين وطفلا يبلغ من العمر 9 أشهر.

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لكن الأمير فيليب لم يرسل اعتذاره من إيما إلا في 21 يناير، ووصلت رسالة الاعتذار المكونة من 181 كلمة بعد 6 أيام من التصادم الذي وقع بالقرب من ساندرينغهام في نورفولك.

ووقع الأمير فيليب أسفل خطاب الاعتذار بقلم أزرق اللون، وكتب: "تفضلوا بقبول فائق الاحترام، فيليب".

وحللت خبيرة الكتابة اليدوية، روث مايرز، رسالة الاعتذار لفك رموز المعاني الخفية وراء كتاباته وما تكشفه عن شخصيته.

فعقب الحادث، دعا الكثيرون الأمير فيليب للتخلي عن القيادة، لكنه لم يستجب لتلك الدعوات وعاد بشكل مستعجل للقيادة بعد حصوله على سيارة جديدة من نوع رينج روفر، عقب أيام قليلة فقط من الحادث.

وتقول مايرز إن ذلك ليس من قبيل المفاجأة، لأن خط يده يظهر أنه "من غير المرجح أن يغير رأيه أو قراره حتى في وجه المنطق أو العقل".

وتعتقد مايرز أن دوق إندبرة يحاول أن "يجد أعذارا لأفعاله" وأن "الكتابة في زاوية الورقة تدل على شخصية حاسمة وقوية إلى حد ما" مضيفة أنه "يحب التحدي ويمكن أن يلهم الآخرين بمبادرته، ومعاييره العالية وحماسه وقدرته الإبداعية، مع الميول الفنية التي تساعده على تحقيق الأهداف بحزم وحماس".

Exclusive: Here is Prince Philip’s letter sent to crash victim Emma Fairweather. The Duke says he is “deeply sorry” and admits he “failed to see the car coming”. Read full story here - https://t.co/HWLFeBKMPopic.twitter.com/ckQImiEZAP — Russell Myers (@rjmyers) January 26, 2019

وأضافت أنه: "حريص على الحفاظ على صورة جيدة، فهو يقدر أهمية دوره في الحياة ولديه الرغبة في الموافقة"، ومع ذلك، فإن لديه ردودا قاسية عندما يتعرض للاستفزاز.

وتابعت قائلة إنه يمتلك شخصية منفردة "قد تظهر عدم اكتراث بالالتزامات التقليدية، ومن غير المرجح أن يغير رأيه أو قراره حتى في وجه المنطق والعقل".

وأضافت الخبيرة أنه "لا يواجه دائما المشاكل، وسيجد أعذارا لأفعاله بإنكار الصعوبات من خلال تفاديها، وبالتالي فإن ضميره سيكون صافيا".

وكشفت مايرز أن الأمير فيليب "حساس للنقد على الرغم من أنه قادر على تجاوز الأذى بطريقته الخاصة، ومن الصعب عليه أن يغفر مظالم الماضي"، وقالت إن الأمير "يمكنه التواصل بسهولة مع الآخرين، لكن في الواقع، يمكنه الاستمتاع بالعمل وحده".

كما أن الأمير فيليب "عاشق لعيش حياة جيدة، من خلال استمتاعه بالفخامة والرفاهية العالية والاستمتاع بعمق بكل ما يؤثر في حواسه".

المصدر: ميرور