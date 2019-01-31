بالفيديو.. سقوط وموت كاهن هندوسي خلال احتفال ديني

سقط كاهن هندوسي من منصة مرتفعة في الهند بينما كان يمارس طقوسا دينية خاصة، وتوفي لاحقا في المستشفى متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها.

وما زاد من خطورة الحادثة على صحة الكاهن، هو سقوطه من المنصة مباشرة على رأسه وارتطامه بالأرض، في حين صور الحضور في مدينة "ناماكال" الحادثة كاملة.

ويبلغ ارتفاع المنصة عن سطح الأرض، قرابة 3.5 متر، في حين صعد إليها الكاهن لتكليل أحد التماثيل الضخمة بالزهور، الطقوس التي تعرف باسم "Puja" في الديانة الهندوسية.

وجرت الحادثة الرهيبة في معبد "Anjaneyar" الواقع في مقاطعة "ناماكال" الهندية، التي تعد مقصدا سياحيا هاما في الهند.

المصدر: Times of India