"نصائح" لمسنة مصابة بالخرف تلامس شغاف القلب! (صورة)

حققت قائمة "نصائح وتطمينات" كتبتها ابنة بارة لوالدتها المصابة بالخرف، أكثر من 100 ألف إعجاب على شبكة "Reddit ‎" في الإنترنت.

واشتهرت لائحة البنت لوالدتها عبر الإنترنت لأنها لامست أحاسيس المستخدمين، بسبب التعابير والنصائح التي كتبتها البنت البارة ووضعتها في غرفة المعيشة، حتى تتمكن الأم المسنة من رؤيتها دائما.

Words of reassurance left for an elderly lady with dementia by her daughter. A simple white board left in her sight line in her sitting room. Helped to reduce constant anxious phone calls. pic.twitter.com/K2ueZXuZWZ — Dr Philip Grimmer FRCGP (@GrimmPhil) 26 января 2019 г.

وجاءت في اللائحة النصائح والعبارات التذكيرية التالية:

1-"طعامك مدفوع"

إقرأ المزيد

2-"أنت بخير"

3-"الجميع بخير"

4-"أنت لن تغادري"

5-"لن يغادر أحد"

6-"استمري في شرب الماء لتحسين ذاكرتك"

7-"لست مدينة بالمال لأحد"

8-"أنت لم تزعجي أحدا"

وثمن كثيرون من مستخدمي "Reddit"، مبادرة البنت تجاه والدتها المسنة المصابة بالمرض، وقرروا أيضا مشاركة رواد الإنترنت قصصهم عن أقاربهم المصابين بأمراض متعلقة بالذاكرة.

وسرد بعضهم تجاربهم الشخصية في مساندة أقربائهم وأصدقائهم المصابين بأمراض الشيخوخة المختلفة، وما فعلوه لأجل تخفيف مضاعفات المرض عليهم.

المصدر: لينتا. رو