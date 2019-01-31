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محكمة لبنانية ترفض دعوى لوقف حلقة من برنامج تلفزيوني عن "السحاقيات"!

مجتمع

محكمة لبنانية ترفض دعوى لوقف حلقة من برنامج تلفزيوني عن
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حكمت قاضية الأمور المستعجلة في بيروت، ماري-كريستين عيد، برفض دعوى تقدم بها محامون، طالبوا فيها بوقف حلقة من برنامج "أنا هيك" على قناة تلفزيون الجديد، تتحدث عن أوضاع "السحاقيات".

وأوضحت وسائل إعلام لبنانية، أن عددا من المحامين تقدّموا بعريضة إلى القاضية عيد، ضدّ القائمين على برنامج "أنا هيك" وقناة "الجديد"، ممثلة برئيس مجلس إدارتها ومديرها العام.

وطالب المحامون في شكواهم بـ "منع بث حلقة البرنامج لليوم، ومنع الإعلانات الترويجية لها على القناة وفي مختلف الوسائل ذات الصلة".

وعلّق مقدم برنامج "أنا هيك" الإعلامي اللبناني، نيشان ديرهاروتيونيان، على قرار المحكمة قائلا: "حلقة أنا هيك لم يُمنَع عرضها".

هذا، وقد بُثت هذه الحلقة التلفزيونية المثيرة للجدل، ونُشر تسجيل كامل لها في موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، ويمكن للراغبين، الاطلاع على محتواها من المقطع المرفق.

المصدر: lebanon24.com

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