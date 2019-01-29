مرض يوقع يابانية في الغرام من جديد كل يوم! (فيديو)

تقع فتاة يابانية في غرام خطيبها مع إشراقة صباح كل يوم جديد، وتتعرف عليه مرة أخرى وكأنها تراه لأول مرة.

وذكر موقع "Oddity Central"، أن ماروياما، البالغة من العمر 24 عاما، تعرضت لحادث سير مروع قبل تسعة أشهر، عندما صدمتها سيارة وهي على متن دراجتها فدخلت في غيبوبة.

ولم تعد ماروياما بعد استيقاظها من غيبوبتها تتذكر أيا من أقاربها ومعارفها، بما في ذلك خطيبها هوايو الذي أمضت برفقته مدة عامين ونصف.

ويأمل هوايو، البالغ من العمر 22 عاما، في أن تعود الذاكرة لخطيبته مع مرور الوقت. لكن ماروياما بدأت تنسى حتى الأحداث التي حصلت معها بعد استيقاظها من الغيبوبة بعد شهرين من الحادث.

وساءت ذاكرة ماروياما، فبدأت تنسى أكثر ولم تعد تتذكر حتى ما حدث لها في اليوم السابق ولا الأشخاص المحيطين بها.

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وألغي حفل الزفاف الذي كان من المقرر إقامته في وقت قريب، لكن هوايو لم يستسلم. وكان يلتقي بماروياما كل يوم، حيث تتعرف عليه من جديد، ويتحدث لها عن نفسه وعن علاقتهما ويقدم لها أدلة على علاقتهما بالصور والأشياء المشتركة بينهما. وقامت مارياما بدورها، وفقا لنصائح الأطباء، بكتابة يومياتها وقراءتها يوميا لتحفيز ذاكرتها وإعادتها إلى ما كانت عليه.

ونصحت ماروياما هوايو بتركها، في أحد الأيام، لأن علاقتهما لن تثمر بهذا الشكل. وفي يوم آخر، اقترحت عليه أن يتزوجها.

وقالت الخطيبة ماروياما في مقابلة مع التلفزيون الياباني: "بسبب فقدان الذاكرة، لدي فرصة لأقع في حبه مرارا وتكرارا، وبغض النظر عن عدد المرات التي أفقد فيها ذاكرتي، أنا متأكدة من أنني سأحبه كل مرة من جديد".

المصدر: لينتا. رو