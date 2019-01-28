فيديو.. السلطات الاردنية تتحرك بعد إطلاق نار كثيف في العاصمة

تسبب فيديو لأشخاص يطلقون بكثافة عيارات نارية في إحدى المناسبات الاجتماعية في الأردن، بامتعاض واستياء مستخدمي الشبكات الاجتماعية، أعقبه قيام المخالفين بتسليم أنفسهم لأجهزة الأمن.

وفي هذا الصدد، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن "4 أشخاص ممن ظهروا في مقاطع الفيديو وهم يقومون بإطلاق عيارات نارية أثناء إحدى المناسبات قاموا اليوم بتسليم انفسهم لمركز أمن بادية الجيزة".

وأوضح الناطق الإعلامي، أن "الإدارات الشرطية المعنية وعلى اثر ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمس (الأحد).. فقد باشروا التحقيق في تلك الحادثة لتحديد هوية الأشخاص الذين عرضوا حياة كافة المتواجدين والمجاورين للخطر تمهيدا لضبطهم".

واكد الناطق الإعلامي أنه بوشر التحقيق مع الأشخاص الأربعة، مؤكدا أنه بوشر التحقيق معهم تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقهم، فيما لا زال البحث جاريا عن باقي الأشخاص.

وحذرت مديرية الأمن العام في الأردن باتخاذ بحق كل المخالفين من مطلقي العيارات النارية، كافة الإجراءات القانونية، داعية في الوقت ذاته نبذ تلك الأفعال غير المسؤولة والمهددة لحياة الآخرين وتبليغ عن مثل هذه الأفعال فورا.

المصدر: وسائل إعلام أردنية