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شاهد.. منع أفراد عائلة أمريكية من ركوب الطائرة بسبب رائحتهم.. والقضية تأخذ منحى آخر!!

مجتمع

شاهد.. منع أفراد عائلة أمريكية من ركوب الطائرة بسبب رائحتهم.. والقضية تأخذ منحى آخر!!
Reuters Mike Blake
أرشيف - طائرة تابعة لشركة American Airlines في مطار لوس أنجلوس الدولي
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منعت إحدى شركات الطيران الأمريكية زوجين وابنتهما البالغة من العمر 19 شهرا من ركوب الطائرة بعد أن اشتكى الركاب وأفراد الطاقم من رائحة جسمهم!

وقال الأب يوسي أدلر في مقابلة هاتفية مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إنه كان عائدا صحبة زوجته جيني إلى منزلهما بعد قضاء إجازة في ميامي مساء الأربعاء، عندما قيل لهما إن هناك حالة طارئة تستوجب مغادرتهما الطائرة.

الزوجان اللذان يبلغان من العمر 37 عاما، لديهما 8 أطفال آخرين في ساوثفيلد بولاية ميشيغان، لذلك شعرا في البداية بالقلق من احتمال وقوع حادث يتعلق بأحدهم.

لكن، بعد مغادرتهما الطائرة، أخبرتهم شركة الطيران أنه تم إقصائهم من الرحلة بسبب "الرائحة الكريهة".

وقال أدلر، الذي يعتنق الديانة اليهودية، للصحيفة: "من الواضح كان هناك سبب.. لكني أعتقد أنه سبب معادي للسامية".

وأضاف: لو شعرت الشركة بالقلق من الرائحة، لكان ينبغي أن تمنحهم ملابس نظيفة، بدلا من ذلك، اضطر لارتداء نفس الملابس على متن الرحلة في صباح اليوم التالي لأنه لم يكن لديه متعلقاته.

من جهتها، قالت شركة "أمريكان إيرلاينز" في بيان لها إنه طلب من أدلر مغادرة الطائرة بعد أن اشتكى العديد من الركاب، إلى جانب أفراد من الطاقم، من رائحة جسده. 

وأضافت الشركة أن موظفيها لم يكونوا على علم بديانة أدلر، وأنهم كانوا قلقين بشأن راحة بقية الركاب، مشيرة إلى أنه تم توفير كل سبل الراحة للعائلة من إقامة ووجبات، وأعادوا حجز رحلة جديدة لهم صباح الخميس إلى ديترويت.

المصدر: واشنطن بوست

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