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روسيا ترفع السرية عن وثائق فك حصار لينينغراد

مجتمع

روسيا ترفع السرية عن وثائق فك حصار لينينغراد
وزارة الدفاع
مخطط لإجلاء الجرحى والسكان المسالمين من لينينغراد عام 1942 (صورة من الأرشيف)
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رفعت وزارة الدفاع الروسية السرية عن وثائق أرشيفية تتعلق بفك حصار مدينة لينينغراد السوفيتية، إبان الحرب الوطنية العظمى (1941-1945).

ونشرت وزارة الدفاع مجموعة كبيرة من الوثائق والمستندات النادرة، التي تسلط الضوء على تفاصيل تحرير المدينة المحاصرة.

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وطالت غالبية الوثائق ما يسمى بـ "طريق الحياة"، وهو بحيرة لادوغا التي ربطت لينينغراد المحاصرة ببقية أجزاء البلاد.

وتناولت الوثائق مسألة إنشاء خط أنابيب وقود في قعر البحيرة، لإمداد الجيش السوفيتي الذي يدافع عن المدينة وسكانها بالمحروقات.

وأظهرت الوثائق خططا لإجلاء السكان المسالمين والجرحى والمرضى من الجنود من المدينة المحاصرة، والعمليات التي كانت تخوضها الغواصات السوفيتية في بحيرة لادوغا لحماية السفن التي نقلت السكان.

يذكر أن الحصار الذي دام 872 يوما، من 8 سبتمبر عام 1941 إلى 27 يناير عام 1944، يعد من أكثر صفحات الحرب الوطنية العظمى درامية، حيث راح ضحيته وبتأثير الجوع والبرد ونتيجة القصف الجوي والمدفعي الألماني نحو 1.5 مليون شخص.

المصدر: تاس

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