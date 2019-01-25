عقب تهديده بالقتل.. استقالة أول برلماني مثلي الجنس من الكونغرس البرازيلي

أعلن أول عضو مثلي الجنس في الكونغرس البرازيلي عن تقديم استقالته رسميا، بسبب تعرضه لتهديدات متكررة بالقتل، وأنه ينوي مغادرة البرازيل والاستقرار خارجها.

وفي رسالة وجهها النائب المثلي، جان وايليس، إلى حزبه، "حزب الاشتراكية والحرية" (PSOL)، أكد أن التهديدات التي يتلقها أصبحت لا تطاق، وأنه بات لا يستطيع مغادرة منزله في ريو دي جانيرو، كما تم تهديد إخوته وأمه كذلك.

وخلال مقابلة صحفية أجراها وايليس مؤخرا، أكد أن وتيرة العنف تصاعدت بشكل ملحوظ في البرازيل خلال العام الماضي، وخاصة بعد انتخاب الرئيس الجديد، جايير بولسونارو، من اليمين المتطرف، "الذي يحتقر المثليين والأقليات الأخرى أيضا".

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كما أضاف النائب المستقيل أنه سئم الخروج مع حراسة مشددة طوال الوقت، وأنه لا يريد التضحية بنفسه، إنما يريد الاعتناء بنفسه والبقاء على قيد الحياة. وفي السياق نفسه، أشار وايليس إلى أن الحفاظ على حياته اليوم، "يؤهله للنضال في أوقات أفضل".

واشتهر النائب بنضاله الطويل دفاعا عن حقوق المثليين في البرازيل، كما أنه حارب التمييز الديني والعنف ضد النساء البرازيليات طوال عضويته الطويلة في الكونغرس الوطني، التي استمرت لفترتين متتاليتين.

والمثير في القضية أيضا، هو أن بديل النائب المستقيل سيكون أيضا مثلي الجنس، واسمه، ديفيد ميراندا، زوج الصحفي الأمريكي الشهير، غلين غرينوالد.

المصدر: رويترز