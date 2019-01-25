"لم تبرد علاقتهما بعد".. "ملكة جمال موسكو" تنفي إشاعة طلاقها من ملك ماليزيا السابق!

نفت ماريا شاخوفا، المتحدثة باسم ملكة جمال موسكو 2015، أوكسانا فويفودينا، إشاعة انفصالها عن ملك ماليزيا السابق السلطان محمد الخامس.

إقرأ المزيد

ونشرت وكالة أنباء مدينة موسكو، نقلا عن شاخوفا: "لم يتم التحقق من المعلومات من قبل أي شخص، وما يكتبونه هراء. كلهم يشيرون إلى قناة تلغرام التي كتب فيها (يقولون). من هو الذي يقول وأين؟".

وكانت وكالات الإعلام قد ذكرت يوم أمس، 24 يناير، أن الملك الماليزي السابق السلطان محمد الخامس، البالغ من العمر 49 عاما، وزوجته ملكة جمال موسكو، أوكسانا فويفودينا، قد شرعا في إجراءات الطلاق بعد شهرين من حفل زفافهما، بينما أفرد موقع ديلي ميل البريطاني تقريرا طويلا حول هذا الأمر مستندا للأنباء المنشورة على مواقع روسية، وذكرت هذه الوسائل أيضا أن السبب في الطلاق هو "برود العلاقة بينهما" والخلافات المتكررة.

ويذكر أن أوكسانا فويفودينا (25 عاما) كانت قد اعتنقت الإسلام العام الماضي قبل زواجها من الملك (49 عاما)، الذي أعلن تنازله عن العرش، وأقيمت مراسم زفافهما بدون مشروبات روحية، في 22 نوفمبر 2018، بأحد المنتجعات الفاخرة بضواحي العاصمة الروسية.

المصدر: إزفيستيا