نهاية قصة الحب الأسطورية بين الملك وسندريلا الروسية

تداولت وسائل إعلام روسية خبر شروع السلطان محمد الخامس ملك ماليزيا وملكة جمال موسكو 2015، أوكسانا فويفودينا، في إجراءات الطلاق بعد مرور شهرين فقط على زواجهما الأسطوري.

ونقل موقع إزفستيا الروسي تلك الأنباء نقلا عن مصادر مطلعة، لكن أحدا من الزوجين لم يعلق على تلك الأنباء. وكانت تقارير قد ذكرت في وقت سابق أن الزوجين ينتظران مولودهما الأول بعد زيارتهما لعيادة ألمانية.

Globallookpress Faris Hadziq

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وعلق والد الزوجة وجراح العظام الروسي، أندري غورباتينكو، مجيبا عن أسئلة الصحفيين بقوله: "أنا لا أقرأ على الإنترنت، ولو كان الخبر صحيحا، لكنت أول من يعلم".

وتأتي تلك الأنباء على خلفية تعيين السلطان عبدالله سلطان أحمد شاه ملكا جديدا لماليزيا خلفا لمحمد الخامس، الذي تنازل عن العرش بعد سنتين فقط من الجلوس عليه.

وقد ذكرت قناة "تولكو نيكومو" على تلغرام الخبر تحت عنوان: "احتمال نهاية حكاية سندريلا الأسطورية مع الملك"، بينما أكدت مجلة المشاهير الروسية "ستارهيت" نبأ الشروع في إجراءات الطلاق، وذكرت أن السبب في الطلاق هو "برود العلاقة بين الملك والجميلة الروسية".

وكانت أوكسانا فويفوجينا (25 عاما) قد سرقت الأضواء العام الماضي حينما أعلنت عن اعتناقها الإسلام وزواجها من الملك (49 عاما)، الذي أعلن تنازله عن العرش، وأقيمت الأفراح والليالي الملاح بدون مشروبات روحية، في 22 نوفمبر 2018، في أحد المنتجعات الفاخرة بضواحي العاصمة الروسية موسكو.

المصدر: وكالات