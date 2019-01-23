تركي آل الشيخ: المملكة ستغدو ضمن أول 10 وجهات ترفيهية في العالم

أطلق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، في المؤتمر الصحفي الذي عقده بالرياض، يوم الثلاثاء 22 يناير الجاري، الاستراتيجية الجديدة للهيئة العامة للترفيه.

وأعلن تركي آل الشيخ أن هدف الهيئة هو تعزيز موقع المملكة العربية السعودية، لتصبح من بين أول 4 وجهات ترفيهية في منطقة آسيا، ومن بين أول 10 في العالم.

وشمل الإعلان تدشين منصة خاصة بالفعاليات الجديدة للهيئة تحت عنوان "عيشها" (Enjoy Saudi)، تشمل جميع الفعاليات الترفيهية والثقافية والرياضية، والتي سيكون لها تطبيق ذكي يحمل نفس الاسم، إلى جانب الإعلان عن عدد من الاتفاقيات والشراكات مع جهات محلية وعالمية في قطاع الترفيه.

وشهد المؤتمر الصحفي حضورا كثيفا من الشخصيات العامة وممثلين عن وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

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وأكد آل الشيخ في كلمته على أهمية قطاع الترفيه، ومدى اهتمام المملكة العربية السعودية بتحقيق الأهداف المرجوة منه لتطوير مستوى الحياة في البلاد، إلى جانب مساهمته الفعالة في دعم عجلة الاقتصاد وخلق فرص العمل، وعبّر عن أمله في أن تساهم جهات الاستثمار من البنوك ورجال الأعمال والقطاع الحكومي في دعم هذا القطاع الهام، وتطويره بما ينسجم وتطلعات الشعب السعودي وتقاليد المجتمع الأصيلة.

ثم استعرض آل الشيخ مجموعة من المبادرات الترفيهية والفعاليات للمرحلة المقبلة من بينها فعاليات دينية خلال شهر رمضان، مثل أجمل تلاوة للقرآن الكريم، وهي مسابقة مفتوحة لجميع الجنسيات، حيث تقدر جائزتها بـ 5 ملايين ريال، وكذلك مسابقة رفع الآذان، ومسابقة رحلة الهجرة وغيرها.

وتكريما للقوات المسلحة، أطلق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه مسابقة جنودنا البواسل المخصصة لمنتسبي القوات المسلحة السعودية.

كذلك أشار آل الشيخ إلى اعتزام الهيئة تكريم الفن السعودي بتخصيص مبادرة لإقامة أمسية شعرية للأمير بدر بن عبد المحسن، والفنانين الراحلين أبو بكر سالم وطلال مداح، وكذلك تكريم الفنان محمد عبده من خلال إنتاج 100 أغنية له بتقنية الهولوغرام، وإطلاق مسابقة ملك العود مع عبادي الجوهر.

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ومن بين الفعاليات التي أعلن عنها تركي آل الشيخ برامج المسابقات التلفزيونية، والتي سوف تستضيف برنامج "الحصن"، وهو من بين أشهر البرامج العالمية في مجال الترفيه، والعمل على إنتاج برنامج "ذا فويس" بالنسخة السعودية، وإقامة أكبر نسخة من مسابقات البلوت والتركس في 13 منطقة في السعودية، ومسابقة إطلاق المدفع، وركوب الثيران، والدخول في مفاوضات لاستقطاب إحدى مباريات دوري السلة الأمريكي NBA.

وأكّد آل الشيخ على أن أولوية الهيئة هي توفير فرص العمل للسعوديين ودعم المواهب السعودية وتطوير قدراتها في جميع المجالات التي يوفرها القطاع، كما صرح في لقاء حواري مع الإعلامي، عمرو أديب، بأن قطاع الترفيه أثبت كفاءته الاقتصادية، وفتح الفرص الوظيفية، وجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم.

كما تضمن المؤتمر الصحفي الإعلان عن توقيع عدد من الاتفاقيات مع عدد من الشركات المحلية والعالمية التي ستتولى إقامة فعاليات الهيئة، من ضمنها شركة Balich الإيطالية وشركة AVEX اليابانية وشركة Broadway Entertainment و1001 اختراع (1001 Inventions).

المصدر: الصفحة الرسمية للهيئة العامة للترفيه