 
مباشر
عاجل
وسائل إعلام: إصابة جندي إسرائيلي بإطلاق نار قرب السياج الفاصل مع غزة

عائلة هندية تدفن طفلتها حية بسبب "الأرواح الشريرة"!

مجتمع

عائلة هندية تدفن طفلتها حية بسبب
ZUMAPRESS.com-© Zakir Hossain Chowdhury
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lctf

دفنت عائلة من مدينة شاهجانبور بولاية أوتر برديش في الهند ابنتها الرضيعة حية، بعد أن أقنعها الكاهن بأن الطفلة مسكونة بالأرواح الشريرة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن الطفلة أنقذت بعد أن سمع صراخها أحد المارة بالقرب من المكان الذي دفنت فيه.

إقرأ المزيد
"السحر الأسود" يقتل عائلة كاملة!

وأشارت الصحيفة إلى أن الكاهن، وفقا لوالدي الطفلة، هو الذي أقنعهما بأن وجود هذه الطفلة في المنزل سيدمر حياتهما. ونتيجة لذلك، حمل أقارب الزوجين الرضيعة البالغة من العمر 20 يوما فقط، إلى بركة قريبة حيث دفنوها هناك.

وبعد بضع ساعات، اكتشفها أحد المارة بعد أن سمع صراخها. وكانت درجة الحرارة قد انخفضت لتصل إلى 3 درجات مئوية فقط، لذلك عد الأطباء إنقاذ الطفلة معجزة بحد ذاته.

وقال منقذ الطفلة للصحفيين: "هذه قسوة. لا أستطيع أن أتخيل كيف يمكن رمي طفل في مثل هذا البرد".

وتتلقى الطفلة الآن الرعاية اللازمة وحالتها الصحية مستقرة. واعتقلت الشرطة الكاهن ووالد الطفلة، ولا تزال الشرطة تبحث عن الأم التي تمكنت من الهرب.

المصدر: ديلي ميل

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فشل محاولة اختطاف طائرة روسية وركابها إلى أفغانستان