عائلة هندية تدفن طفلتها حية بسبب "الأرواح الشريرة"!

دفنت عائلة من مدينة شاهجانبور بولاية أوتر برديش في الهند ابنتها الرضيعة حية، بعد أن أقنعها الكاهن بأن الطفلة مسكونة بالأرواح الشريرة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن الطفلة أنقذت بعد أن سمع صراخها أحد المارة بالقرب من المكان الذي دفنت فيه.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الكاهن، وفقا لوالدي الطفلة، هو الذي أقنعهما بأن وجود هذه الطفلة في المنزل سيدمر حياتهما. ونتيجة لذلك، حمل أقارب الزوجين الرضيعة البالغة من العمر 20 يوما فقط، إلى بركة قريبة حيث دفنوها هناك.

وبعد بضع ساعات، اكتشفها أحد المارة بعد أن سمع صراخها. وكانت درجة الحرارة قد انخفضت لتصل إلى 3 درجات مئوية فقط، لذلك عد الأطباء إنقاذ الطفلة معجزة بحد ذاته.

وقال منقذ الطفلة للصحفيين: "هذه قسوة. لا أستطيع أن أتخيل كيف يمكن رمي طفل في مثل هذا البرد".

وتتلقى الطفلة الآن الرعاية اللازمة وحالتها الصحية مستقرة. واعتقلت الشرطة الكاهن ووالد الطفلة، ولا تزال الشرطة تبحث عن الأم التي تمكنت من الهرب.

المصدر: ديلي ميل