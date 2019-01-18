الحكم على "الدكتور القديس الغورو" بالسجن مدى الحياة

قضت محكمة هندية بالسجن مدى الحياة على غورميت رام رحيم سينغ، الذي يلقب نفسه بالدكتور والقديس والغورو بالألف واللام، هو وثلاثة من أتباعه، يوم الخميس 17 يناير الجاري.

والغورو لفظ يطلق على من لديه معرفة عميقة وحكمة ومرجعية يستخدمها في إرشاد الآخرين "الأتباع". وسينغ هو مرشد مجموعة ديرا ساشا سودا الدينية منذ عام 1990، ويصنف بأنه من أقوى الشخصيات الهندية تأثيرا. وبالإضافة إلى الأنشطة الدينية البحتة، يعد سينغ نفسه منتجا موسيقيا ومغنيا، وكاتب أغان وممثل ومخرج.

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وفي وقت سابق، حكم على غورميت سينغ، الذي يطلق على نفسه "الدكتور" و"القديس"، بالسجن 20 عاما، عقب ثبوت تهمة اغتصاب امرأتين من أتباعه. ويواجه سينغ الآن حكما بالسجن مدى الحياة، لاتهامه بقتل صحفي منذ 16 عاما، نشر خطابا حول استغلال سينغ جنسيا للنساء من أتباعه.

ونشرت جريدة "إنديان إكسبريس" نقلا عن، آنشول تشاتراباتي، ابن الصحفي القتيل، أنه يشعر اليوم "براحة لانتصار الحقيقة في النهاية، حقا أن النيابة طالبت بإعدام المتهم، لكن الحكم مرض لنا".

المصدر: ديلي ميل