نفوق أربعة أشبال في حديقة حيونات غزة من شدة البرد

نفقت 4 أشبال أسود في حديقة الحيوانات بمدينة رفح داخل قطاع غزة، بسبب البرد القارس تحت تأثير المنخفض الجوي الذي يغطي المنطقة.

ووفقا لوسائل إعلام فلسطينية، فقد أوضح أحد مالكي حديقة الحيوان أن لبؤة وضعت أربعة أشبال توفي اثنان منها على الفور ثم لحق بهما الاثنان الآخران.

وناشد جمعيات الرفق بالحيوان إنقاذ باقي الحيوانات بالحديقة، بما فيها أشبال وقرود وطيور نادرة.



المصدر: وسائل إلام فلسطينية