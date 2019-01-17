مدينة روسية تتفوق على لوس أنجلوس ومدريد في تصنيف عالمي

أظهر تصنيف أعدته بوابة "Numbeo" الإلكترونية، أن مدينة نيجني نوفغورود الروسية تعد من أفضل المدن بالنسبة لظروف الحياة.

واحتلت نيجني نوفغورود المرتبة الـ 109 في التصنيف العالمي الذي يضم 229 مدينة، والمرتبة الأولى في روسيا من حيث راحة الحياة فيها.

وقام الخبراء في البوابة الإلكترونية بإعداد التصنيف انطلاقا من بعض العوامل الهامة، من بينها قدرة السكان على شراء البضائع، الأمان، الصحة، قيمة الحياة، أسعار المساكن، أرباح السكان، البيئة، اختناقات المرور والمناخ.

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وتقدمت نيجني نوفغورود على مدن روسية مثل: موسكو التي شغلت المرتبة 191 في التصنيف، وبطرسبورغ (المرتبة 182) ويكاترينبورغ (المرتبة 199) ونوفوسيبيرسك (المرتبة 206)، ومدن أجنبية مثل تورونتو وبروكسل ومدريد ولوس أنجلوس.

وتصدرت التصنيف حسب بوابة "Numbeo" كانبيرا الأسترالية وأيندهوفن الهولندية وزوريخ السويسرية ومدينة رولي الأمريكية. أما مانيلا وبكين ودكا وكاراكاس ولاغوس فجاءت في آخر التصنيف.

المصدر: فيستي. رو