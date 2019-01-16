في سابقة.. افتتاح أول مغسل سيارات سوري "للجنس اللطيف" بطاقم نسائي

انطلق في مدينة السويداء جنوب سوريا رسميا مشروع أول مغسل ومشحم للسيارات التي تقودها السيدات، بإشراف وإدارة نسائية بحتة.

ويضم المغسل مجموعة من العاملات اللواتي يقمن بعملية الغسيل والتشحيم أمام صاحبة السيارة.

وأطلقت سهير أبو حمدان المشروع بعد أن استطلعت آراء مجموعة من السيدات اللواتي أشرن لها إلى أن المرأة في المحافظة بحاجة لهكذا مشروع، خصوصا وأن المشاريع المماثلة الموجودة غير مجهزة بطريقة تلائم النساء.

ومن هنا قررت حمدان تأسيس قسم خاص بالنساء في محاولة لتأمين الخدمة بشكل مريح، على أن تكون الخدمة نسائية على يد عاملات مؤهلات، بحسب موقع "سناك سوري".

السيدة التي تخطط لعمل خاص كفكرة أولى على ساحة المحافظة، أعلنت عن حاجتها لعاملات، وكان لديها عدد جيد من المتقدمات لتكمل فريق العمل، وتتخذ خطوة الانطلاق للمشروع، بعد تجهيز المكان والتقنيات التي تتمكن العاملات من التعامل معها.

وتتشارك سهير مع زوجها المغسل الذي يملكه وأصبح حاليا يضم خدمات خاصة بالسيدات، إضافة لعمله الأساسي كمغسل سيارات عام. وتأمل أن تجد شابة لديها خبرة بالميكانيك والتشحيم والزيت، لتستكمل كافة احتياجات السيارة بأيدي العاملات.

وهذه فرصتها للتميز التي تصفها بمحاولة لخلق فرص عمل جديدة للشابات بمشروع جديد وغريب من حيث الفكرة والتطبيق.

المصدر: "موقع سناك سوريا"