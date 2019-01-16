الإمارات.. سيدة تتقاضى 190 ألف دولار من "إجازات مرضية كاذبة"

اشتكت جهة عمل محلية في أبو ظبي على موظفة عربية الجنسية، استطاعت الحصول على مبلغ 190 ألف دولار أمريكي من خلال التقدم لإجازات مرضية كاذبة.

وأوضحت صحيفة "البيان" الإماراتية، أن الموظفة حصلت على إجازات مرضية مدفوعة خلال 3 سنوات متتالية، من عملها مع الجهة المحلية، ما تسبب في خسارة مادية للأخيرة، وكذلك تعطيل مصالح الزبائن والمراجعين.

وعندما تكررت حالات غياب الموظفة لأسباب مرضية، أحيلت القضية للقضاء الإماراتي ليبت فيها، في حين أنكرت الموظفة التهم الموجهة إليها.

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كما طالبت المتهمة من المحكمة تكفيلها بأي ضمان، لأن لديها طفلة بعمر 9 سنوات، حيث قرر القاضي تأجيل القضية إلى 5 فبراير المقبل.

وحسب قانون العمل الإماراتي، يحق للموظف أخذ إجازة مرضية تصل إلى 90 يوما عن كل عام يقضيه في الشركة، سواء متصلة أو متقطعة. وتكون الأيام الـ 15 الأولى من الإجازة، مدفوعة الأجر كاملة، بينما يدفع نصف أجر عن الـ 30 يوما التي تليها، وتكون المدة المتبقية (45 يوما) بدون أي أجر.

المصدر: الاقتصادي