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الإمارات.. أم ترمي بطفلها من النافذة وتقفز هربا من حريق

مجتمع

الإمارات.. أم ترمي بطفلها من النافذة وتقفز هربا من حريق
You-Tube: Kirill Neiezhmakov
مدينة عجمان
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أقدمت امرأة في مدينة عجمان على رمي طفلها الصغير من شباك منزلها الذي كان يحترق، في محاولة منها لإنقاذ حياته.

واندلع الحريق في الطابق الأول من بناء "النعيمي 2" الواقع في مدينة عجمان الإماراتية، حيث تمكنت الأم من رمي طفلها للمارة في الطريق، لتقفز بنفسها بعد ذلك وتنجو هي أيضا من الهلاك.

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ومع وصول عناصر الشرطة والإطفاء إلى موقع الحريق، وجدوا الطفل الصغير وقد أصبح آمنا خارج الشقة المشتعلة، نتيجة للتعاون بين الأم والمارة، في حين أكدت قوى الدفاع المدني أن الطفل وأمه قد تعرضا لبعض الإصابات المتوسطة إثر القفز من الطابق الأول، وأسعفا على إثرها إلى المستشفى.

كما أضافت قوى الدفاع المدني أنه جرى إنقاذ عائلة أخرى تتكون من 7 أفراد، كانت النيران قد حاصرتهم في البناء نفسه، وأن الحريق اندلع بداية في أحد ممرات البناء، نتيجة وضع غسالة وبراد بشكل غير آمن.

المصدر: The National

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