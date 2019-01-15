نائبة بريطانية تؤجل ولادة طفلها للتصويت على بريكست

أعلنت النائبة في البرلمان البريطاني عن حزب العمال، توليب صديق، أنها ستؤجل ولادة طفلها لتحضر التصويت على بريكست في البرلمان البريطاني، اليوم الثلاثاء.

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وقالت صحيفة "Evening Standard" البريطانية، إن البرلمان البريطاني سيصوت الثلاثاء على الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي. وفي حال عدم موافقته عليها، يمكن أن تواجه المملكة المتحدة أزمة سياسية حادة قد تتمخض عن إجراء استفتاء أو انتخابات برلمانية مبكرة.

وأوضحت الصحيفة أن صديق أجلت عملية قيصرية لمدة يومين، على الرغم من أن حملها كان صعبا، ونصحها الأطباء بإجراء العملية الجراحية في الأسبوع الـ37، ما يصادف الاثنين أو الثلاثاء. لكن المرأة قررت إرجاء العملية الجراحية وولادة الطفل إلى الخميس.

وقالت صديق إن "الأطباء على حق قانونيا وطبيا عندما نصحوني بعمل ذلك لأن حملي في خطر. إلا أنني اتخذت قرار تأجيل ولادة الطفل بغض النظر عن نصائحهم".

المصدر: نوفوستي