فلة الجزائرية ترفع الأذان وتثير ضجة على الشبكات الاجتماعية
ظهرت الفنانة فلة مرتدية الحجاب عبر حسابها الشخصي على "سناب شات"، وفاجأت متابعيها برفع الأذان على الطريقة الجزائرية، ما أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت الفنانة الجزائرية خلال مقطع الفيديو الذي تداوله نشطاء الشبكات الاجتماعية، إنها ترغب في تقديم الأذان باللهجة الجزائرية لجمهورها ومتابعيها، ثم رددت جزءا منه.
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#buzz . . في خرجة جديدة من خرجاتها المثيرة للجدل. نشرت الفنانة الجزائرية #فلة_عبابسة فيديو جديد تظهر فيه مرتدية الحجاب و تقوم بأداء أذان الصلاة. مارأيكم في الموضوع ؟ 🤨🤔 . . . . . . #فلة #فلة_الجزائرية #تشكرات #صلاة #الحجاب #لبنان #بيروت #الجزائر #fella_ababsa #folla_eljzairia #beirut #lebanon #algerie #algeria #algiers #alger #charisma_dz
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#فلة_الجزائرية تقوم باداء #الاذان بطريقة الحوزي .. ماهذا يا #سلطانة ..نعل الله امراة رفعت صوتها ولو بذكر الله #لا_الاساءة_للدين_✋عيب يا @fella.soltana #الجزائر اعزها الله بالاسلام وبلد الدين .#الجزائريات #الجزائر #الجزائرية #اكتشف_الجزائر #السياحة_في_الجزائر #مشاهير_الخليج #مشاهير_الجزائر #الجزائريات_اجمل_نساء_الكون
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للأسف يبدو أن #العشرية_السوداء في الجزائر خلفت مرضى نفسيين و مختلين عقليين .. و معقدين و الله يعينا على تحمل الرداءة في كل شيء 😤😰 . . ناس حابة تأخذ مكان الله، استغفر الله يحكموا على الناس، يدخلو الناس الجنة و النار على كيفهم. يحرمون و يحللون على كيفهم. الكل أصبح شيخ في زمننا للاسف و الكل حاسب نفسو عالم . . لم يتركوا الميتين فمابالك بالناس الحية الله يهديكم المرأة فنانة تحب تغني تحب تعيش هي تدخل قبرها وحدها مش راح تدخلوا معاها اتركوها في حالها #هواري_منار مات و ما سلكش من السنتكم 😏 . . هي حرة، انا سمعت الاذان الصباح و عجبني طريقة الي أذنت بيها الطريقة الجزائرية أعتقد الأندلسية . يا عباد الله اتركوا الخلق للخالق، لو بحثنا في تلفوناتكم و في الخاص تاعكم لوجدنا الكوارث 😷 . كلكم بدون استثناء، الا من رحم ربي ، تفعلون المعاصي من الذنوب الصغيرة إلى الكبائر لكن شغلكم الشاغل الناس ، و انتقاد الناس و توبيخ الناس.. السوشيال ميديا فعلا اظهر وساخة عقول الناس و قلوبهم السوداء لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم 💔 . #Repost from @fella.soltana with @regram.app ... حسبي الله و نعم الوكيل..و إنما الأعمال بالنيات . #فلة_الجزائرية #فلة_عبابسة #فلة #فن #غناء #هداية #توبة #نصيحة #اخلاق #همجية #تعليقات_سلبية #سوشيال_ميديا #تعليقات #تحضر #الجزائر #fella #algeria #Algérie
لكن هذا الفيديو أثار موجة من الانتقادات وهجوما لاذعا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفنانة الجزائرية، بسبب عدم ملائمة طلاء أظافر يدها مع رفع الأذان وحمل القرآن الكريم، فضلا عن تشديد الكثيرين على عدم جواز رفع الأذان للمرأة.
المصدر: وكالات