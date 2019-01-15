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فلة الجزائرية ترفع الأذان وتثير ضجة على الشبكات الاجتماعية

مجتمع

فلة الجزائرية ترفع الأذان وتثير ضجة على الشبكات الاجتماعية
twitter@FellaElJazairia
فلة الجزائرية
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ظهرت الفنانة فلة مرتدية الحجاب عبر حسابها الشخصي على "سناب شات"، وفاجأت متابعيها برفع الأذان على الطريقة الجزائرية، ما أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الفنانة الجزائرية خلال مقطع الفيديو الذي تداوله نشطاء الشبكات الاجتماعية، إنها ترغب في تقديم الأذان باللهجة الجزائرية لجمهورها ومتابعيها، ثم رددت جزءا منه.

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للأسف يبدو أن #العشرية_السوداء في الجزائر خلفت مرضى نفسيين و مختلين عقليين .. و معقدين و الله يعينا على تحمل الرداءة في كل شيء 😤😰 . . ناس حابة تأخذ مكان الله، استغفر الله يحكموا على الناس، يدخلو الناس الجنة و النار على كيفهم. يحرمون و يحللون على كيفهم. الكل أصبح شيخ في زمننا للاسف و الكل حاسب نفسو عالم . . لم يتركوا الميتين فمابالك بالناس الحية الله يهديكم المرأة فنانة تحب تغني تحب تعيش هي تدخل قبرها وحدها مش راح تدخلوا معاها اتركوها في حالها #هواري_منار مات و ما سلكش من السنتكم 😏 . . هي حرة، انا سمعت الاذان الصباح و عجبني طريقة الي أذنت بيها الطريقة الجزائرية أعتقد الأندلسية . يا عباد الله اتركوا الخلق للخالق، لو بحثنا في تلفوناتكم و في الخاص تاعكم لوجدنا الكوارث 😷 . كلكم بدون استثناء، الا من رحم ربي ، تفعلون المعاصي من الذنوب الصغيرة إلى الكبائر لكن شغلكم الشاغل الناس ، و انتقاد الناس و توبيخ الناس.. السوشيال ميديا فعلا اظهر وساخة عقول الناس و قلوبهم السوداء لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم 💔 . #Repost from @fella.soltana with @regram.app ... حسبي الله و نعم الوكيل..و إنما الأعمال بالنيات . #فلة_الجزائرية #فلة_عبابسة #فلة #فن #غناء #هداية #توبة #نصيحة #اخلاق #همجية #تعليقات_سلبية #سوشيال_ميديا #تعليقات #تحضر #الجزائر #fella #algeria #Algérie

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لكن هذا الفيديو أثار موجة من الانتقادات وهجوما لاذعا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفنانة الجزائرية، بسبب عدم ملائمة طلاء أظافر يدها مع رفع الأذان وحمل القرآن الكريم، فضلا عن تشديد الكثيرين على عدم جواز رفع الأذان للمرأة.

المصدر: وكالات

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