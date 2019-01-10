مصرية تبرح طفلها ضربا حتى الموت.. وهكذا بررت!

أبرحت ربة بيت مصرية ابنها البالغ من العمر 4 سنوات ضربا حتى فارق الحياة.

وتم ضبط المتهمة بعد تلقي قسم شرطة الشيخ زايد، بلاغا من مستشفى الشيخ زايد بوصول طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، مصابا بعدة كدمات وجروح فارق على إثرها الحياة.

وبإجراء التحريات تبين أن والدة الطفل وراء الاعتداء عليه، وتمكن رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد من القبض عليها، حيث اعترفت بارتكاب الواقعة بحجة تأديب ابنها لكثرة بكائه.

المصدر: اليوم السابع