أول "رجل حامل" في بريطانيا يكشف خفايا تجربته المريرة!

كشف أول رجل حامل في بريطانيا أن حمل طفل مدة 9 أشهر كرجل متحول جنسيا كان "معركة كبيرة"، وأنه لن ينصح أي شخص بخوض هذه التجربة.

وأوقف هايدن كروس، عمره 21 عاما، عملية التحول الجنسي بهدف تأسيس عائلة في عام 2016، وأنجب طفلته، ترينتي-لي، في يونيو 2017.

وظهر كروس، الذي كان فتاة قبل تحوله جنسيا، في برنامج "ITV's Lorraine" الصباحي، وتحدث حول تجربة الإنجاب كرجل متحول جنسيا، قائلا إن الولادة تثير "الكثير من المشاعر"، وأنه لم يشعر بوجود الدعم الكافي.

ولدى شعور العامل السابق في "Asda"، بأنه يتمنى إنجاب طفل في مرحلة ما من حياته، طلب كروس من إدارة الصحة الوطنية (NHS)، تجميد بويضاته قبل إكمال عملية التحول الجنسي.

ومع ذلك، تُرك مدمرا عندما رفض الأطباء منحه علاجا بقيمة 4 آلاف جنيه إسترليني، وقرر البحث عن متبرع للحيوانات المنوية على الإنترنت، وأصبح حاملا بابنته في عام 2016، بعد تخصيب نفسه باستخدام حقنة.

وفي حديثه مع المقدمة لورين كيلي، قال كروس: "أردت طفلا بيولوجيا مني أنا، حتى أتمكن من بدء تأسيس عائلتي. لا أعرف ما إذا كنت أرغب في علاقة طويلة الأمد في المستقبل. أردت أن أعرف أنه ما يزال بإمكاني تأسيس عائلة بدون الاعتماد على شخص آخر".

We first met Hayden Cross in 2017 when he was four months pregnant. He's since welcomed his gorgeous daughter and today tells @reallorraine why he chose to begin a family before fully transitioning. #Lorrainepic.twitter.com/38HCcD7zLI — Lorraine (@lorraine) January 9, 2019

واعترف كروس بأن الحمل كرجل متحول جنسيا لم يكن سهلا، وكان هناك دعم محدود، قائلا: "في النهاية حصلت على الدعم. في البداية، كان الأمر جديدا جدا، لذا لم يكن أحد يفهم ما يحصل، ولكن هناك الكثير من الدعم الآن".

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وعندما سألته لورين عما إذا كان مستعدا للحياة الأسرية في عمر العشرين، قال: "لا أعتقد أنني كنت مستعدا في ذلك الوقت، ليس 100%. ولكن الآن خططنا لكل شيء، ونحن نحقق نجاحا عظيما. أنا لن أكذب، لقد كان وضعا غريبا حقا مع وجود الكثير من المشاعر المختلطة. لا أنصح أحدا بالقيام بذلك، كان الأمر صعبا حقا".

والآن، يستمر كروس في عملية التحول الجنسي الكامل، في ظل نمو ابنته ترينتي-لي.

وبعد مرور أحد عشر شهرا على الولادة، خضع كروس لعملية جراحية لإزالة ثدييه، وسيخضع لعملية جراحية أخرى "عندما يكون جاهزا".

وفي مقابلة سابقة أجريت عام 2016، أوضح كروس أنه أدرك حقيقة كونه متحولا جنسيا عندما كان مراهقا، قائلا: "كنت أعرف أنني متحول جنسيا عندما بلغت الـ 17 من عمري. أحاول البقاء إيجابيا ولكن ليس من السهل الاستيقاظ كل يوم وأنت تكره نفسك".

المصدر: ديلي ميل