اعتذار مجلة يابانية لنشرها نصائح للغواية الجنسية

اعتذرت المجلة اليابانية الأسبوعية "Spa" عن نشرها حوارا يتضمن نصائح، توضح كيفية إغواء الفتيات بغرض ممارسة الجنس، بعد أن تسبب المقال في انزعاج آلاف القراء.

ووفقا لوكالة الإندبندنت، فقد تفجرت الفضيحة حينما نشرت المجلة، في عددها الصادر في ديسمبر الماضي، بعض النصائح الخاصة بالتعرف على الفتيات "المتاحات" من مظهرهن، وذلك من خلال حوار مع، كيجي إيسوغيمي "Keiji Isogimi"، مدير موقع تعارف ياباني شهير، والذي أعطى فيه تعليمات عن كيفية إغواء الفتيات في حفلات السكر، وسمّى خمس مؤسسات تعليمية، تدرس فيهن فتيات "متاحات" على حد تعبيره.

وقد واجه الحوار انتقادا شديدا من جانب المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأت موجة عارمة من الغضب بقيادة الطالبة، كازونا ياماموتو "Kazuna Yamamoto"، التي أعلنت أنه يتعيّن على إدارة تحرير المجلة حذف الحوار، والتقدم باعتذار رسمي لجميع الفتيات اليابانيات، وعدم تكرار مثل هذه التعميمات في المواد التي تنشرها المجلة.

كما تقدمت ياماموتو بعريضة، وقع عليها عشرات الآلاف، تتهم فيها إدارة "Spa" بالتفرقة على أساس الجنس، والتعميم، وعدم احترام النساء، وطالب الموقعون بسحب النسخ الورقية من الأسواق.

من جانبه، تقدم ممثل إدارة تحرير مجلة "Spa"، تاكاشي إنوكاي "Takashi Inukai"، بالاعتذار نيابة عن إدارة التحرير، وأكّد على أن المادة كانت مبنية على تجربة شخصية لبطل الحوار، كما صرّح بأن المادة لم تكن تعني حفلات الطلبة، وإنما حفلات خاصة، يدفع فيها الرجال من أجل التواصل مع الفتيات.

ولا يزال عدد المجلة قيد البيع في محلات الصحف.

المصدر: الإندبندنت