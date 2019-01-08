"جريمة غريبة في مصر".. سيدة تسلم إمام مسجد جثة رضيع مذبوح وتفر هاربة

تكثف الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية في مصر جهودها في البحث عن سيدة قامت بتسليم جثة مولود لإمام مسجد للصلاة عليها وتبين أنه مذبوح من الرقبة.

إقرأ المزيد

وتلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من إمام مسجد يفيد بحضور سيدة تطلب منه التكفين والصلاة على طفل حديث الولادة، فطلب منها الإمام الانتظار لحين أن يفرغ من الصلاة، وبعد انتهاء الصلاة وجد كيسا أسود متروكا داخل المسجد، وبفحصه تبين أنه طفل حديث الولادة متوف ومذبوح.

وعلى الفور انتقلت القوات المصرية لموقع الحادث وبسؤال إمام المسجد أدلى بأوصاف السيدة وأشار إلى أن برفقتها فتاة أخرى صغيرة، وفحص الكيس الأسود تبين أن هناك جرح بالرقبة " ذبح" مما يشير إلى وجود شبهة جنائية، وأمرت النيابة العامة بتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وأن الطفل مولود منذ ثلاثة أيام.

المصدر: اليوم السابع