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بالفيديو.. عراقية تتوج ملكة جمال العرب في الولايات المتحدة

مجتمع

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حازت العراقية الأصل آية الآغا على لقب ملكة جمال العرب في الولايات المتحدة لهذا العام في حفل أقيم في ولاية أريزونا.

وآية الآغا هي أول عراقية تفوز بالمسابقة منذ انطلاقها عام 2010.

وتختلف مسابقة ملكة جمال العرب في الولايات المتحدة عن غيرها من المسابقات، حيث لا تشترط مقاييس للجسد ولا ترتدي المتسابقات لباس البحر، وبديلا عنه تعرض كل متسابقة الزي الوطني لبلدها الأم، كما يقع اختيار لجنة التحكيم على الفائزة وفق الشخصية واللباقة والمعلومات العامة والتعليم والمواهب ومدى الاندماج مع المجتمع.

المصدر: وكالات

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