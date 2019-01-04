سوريون يشتبكون على صفحة جوان يوسف بعد إعلانه استقبال طفلة نتيجة زواجه بريكي مارتن
انتاب العديد من السوريون حالة من الاشمئزاز نتيجة لما أعلنه الفنان السوري الأصل جوان يوسف والمطرب الإسباني ريكي مارتن، عن استقبالهما طفلة نتيجة زواجهما.
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❤️ We are beyond happy to announce that we have become parents to a beautiful and healthy baby girl, Lucia Martin-Yosef. It has been a special time for us and we cant wait to see where this stellar baby will take us. Both her beautiful brothers and me and Ricky have fallen in love with Lucia يسعدنا ان نعلن اننا أصبحنا أبوين لطفلة بصحة جيدة وجميلة لوسيا مارتن يوسف. أخذنا لبرهة من الوقت وحب الطفلة النجم لوسيا أنا وريكي وأشقاءها الاحباء
وهاجم السوريون جوان يوسف على صفحته الخاصة على موقع الصور "انستغرام"، خاصة وأنه كتب عبارة باللغة العربية جاء فيها:" يسعدنا أن نعلن أننا أصبحنا أبوين لطفلة بصحة جيدة وجميلة لوسيا مارتن يوسف."
وأصبحت الصفحة الخاصة بجوان يوسف ساحة للجدل بين مؤيد ومعارض، حيث يرى البعض أن هذه حرية شخصية، أما البعض الآخر فرفض هذا الأمر لأنه مخالف للأديان السماوية والعادات والتقاليد.
وكان النجم الأمريكي ريكي مارتن قد أعلن إنجابه ابنته الأولى من صديقه الرسام السويدي مثلي الجنس سوري الأصل جوان يوسف، ووثق إعلانه بصور نشرها على "إنستغرام".
المصدر: RT