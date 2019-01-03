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ممثلة إباحية أمريكية تسخر من يمينيين ألمان استخدموا صورتها لاتهام المسلمين بقتلها

مجتمع

ممثلة إباحية أمريكية تسخر من يمينيين ألمان استخدموا صورتها لاتهام المسلمين بقتلها
youtube
الممثلة الإباحية الأمريكية
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سخرت الممثلة الإباحية الأمريكية شاونا لينيي، من يمينيين ألمان بسبب مظاهرات قاموا بها ضد المسلمين المهاجرين إلى ألمانيا.

وجاءت السخرية بعد أن قام يمينييون بمظاهرات ضد المسلمين، واتهموا المهاجرين بأعمال عنف، حيث حملوا صورة عليها بعض الفتيات وضمنهم الممثلة الإباحية.

ونشرت الممثلة الصورة على تويتر قائلة:" لم أكن أصدق هذا، حتى رأيت الصورة التي يحملون فيها لافتة تتواجد بها صورتي خلال مظاهرة".

وتابعت:" لقد أغضبت النازيين عام 2017، لدرجة أنهم طبعوا صورتي على لافتاتهم وقالوا أنني قتلت من قبل المسلمين."

المصدر: huffingtonpost

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