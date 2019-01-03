ممثلة إباحية أمريكية تسخر من يمينيين ألمان استخدموا صورتها لاتهام المسلمين بقتلها

سخرت الممثلة الإباحية الأمريكية شاونا لينيي، من يمينيين ألمان بسبب مظاهرات قاموا بها ضد المسلمين المهاجرين إلى ألمانيا.

I didn't believe it until I saw the actual photo of them holding a banner with my photo on it at a protest. 🤣 pic.twitter.com/XPVAwmSVzs — Shawna 👸 (@ShawnaLeneeShow) 28 декабря 2018 г.

وجاءت السخرية بعد أن قام يمينييون بمظاهرات ضد المسلمين، واتهموا المهاجرين بأعمال عنف، حيث حملوا صورة عليها بعض الفتيات وضمنهم الممثلة الإباحية.

ونشرت الممثلة الصورة على تويتر قائلة:" لم أكن أصدق هذا، حتى رأيت الصورة التي يحملون فيها لافتة تتواجد بها صورتي خلال مظاهرة".

I upset Nazis so bad in 2017 that they started putting my picture on their banners that said I was killed by muslims. I am not even joking. It's even on their far-right website. 🤣 They even photoshopped (poorly) a drop of blood coming out of my nose. — Shawna 👸 (@ShawnaLeneeShow) 28 декабря 2018 г.

وتابعت:" لقد أغضبت النازيين عام 2017، لدرجة أنهم طبعوا صورتي على لافتاتهم وقالوا أنني قتلت من قبل المسلمين."

المصدر: huffingtonpost