شاهد.. صور ابنة الملياردير الأمريكي "بيل غيتس" مع حبيبها المصري في الأهرامات

نشرت جينفر غيتس ابنة الملياردير الأمريكي وصاحب شركة مايكروسوفت بيل غيتس، صورا لها مع حبيبها المصري نائل نصار بجوار الأهرامات احتفالا برأس السنة الجديدة.

RT

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وزارت جنيفر غيتس، القاهرة منذ أيام مع حبيبها المصري نائل نصار، لقضاء عطلة رأس السنة، حيث نشر نصار صورة على حسابه الرسمي على موقع الصور انستغرام، مع حبيبته، وبدأت علاقة حب بينهما منذ قرابة عامين.

وتبلغ غيتس 21 عاما، وتمارس رياضة الفروسية، ووقعت في غرام الشاب المصري الذي يمارس الرياضة نفسها، ونصار من مواليد 21 يناير 1991، وقد ولد لأبوين مصريين وعاش طفولته في الكويت معهما، ثم انتقل إلى كاليفورنيا في عام 2009، وهو يجيد 4 لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية ودرس الاقتصاد والإدارة في جامعة ستانفورد بكاليفورنيا وتخرج منها في 2013، واعتاد ممارسة العديد من الرياضات منذ سن الخامسة بما في ذلك الفروسية وكرة القدم وكرة السلة، ولكنه ركز على تعلم الفروسية عندما بلغ العاشرة من عمره.

RT

المصدر: RT