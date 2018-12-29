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كاني ويست يفاجئ كارداشيان بهدية باهظة الثمن بمناسبة العام الجديد!

مجتمع

كاني ويست يفاجئ كارداشيان بهدية باهظة الثمن بمناسبة العام الجديد!
youtube/Maria Kuzina
صورة من الأرشيف
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فاجأ الفنان العالمي، كاني ويست، زوجته كيم كارداشيان، بهدية تقدر قيمتها بـ 14 مليون دولار مع قدوم أعياد رأس السنة.

وأفاد موقع "Page Six" بأن الهدية عبارة عن شقة سكنية فاخرة بمساحة 436 مترا مربعا، في برج "Faena House" بميامي.

ويعد البرج المذكور المكون من 18 طابقا واحدا من أشهر الأبراج السكنية الفاخرة في العالم، ويطلق عليه البعض اسم "ملاذ الأغنياء".

ويسكن البرج العديد من المشاهير والأثرياء كرئيس مؤسسة "Goldman Sachs" الاقتصادية، لويد بلايكفين، والملاردير كين غريفن، ورجل الأعمال الشهير ليونيد بلافاتنيك.

المصدر: لايف. رو

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