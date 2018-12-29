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لوكاشينكو يرقص مع ملكة جمال بيلاروس (صور+فيديو)

مجتمع

لوكاشينكو يرقص مع ملكة جمال بيلاروس (صور+فيديو)
President.gov.by
ألكسندر لوكاشينكو
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شارك رئيس جمهورية بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، في افتتاح أول حفل راقص للشباب بمناسبة الاحتفالات برأس السنة الجديدة، بقصر الاستقلال في العاصمة البيلاروسية مينسك.

وفاجأ لوكاشينكو الحضور برقصته مع ملكة جمال بيلاروس، ماريا فاسيلييفيتس، حيث رقص الثنائي رقصة الفالس على أنغام إحدى المقطوعات الشهيرة.

President.gov.by

وصرح الرئيس البيلاروسي، قبل بداية الحفل الراقص، بأن الفعالية بمثابة هدية للاجتهاد وحب العمل والتفوق الدراسي وروح المبادرة التي تميز بها الحاضرون، حيث أن القاعة تضم "صفوة الصفوة".

President.gov.by
President.gov.by

المصدر: وكالات

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