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لأول مرة.. ترجمة خطبة الجمعة إلى لغة الإشارة في مصر (صور)

مجتمع

لأول مرة.. ترجمة خطبة الجمعة إلى لغة الإشارة في مصر (صور)
RT
مترجم خطبة الجمعة
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جرت في مصر ترجمة خطبة الجمعة إلى لغة الإشارة في محافظة قنا بصعيد مصر، في تجربة جديدة تنفذ لأول مرة بمساجد المحافظة المصرية.

RT
ترجمة خطبة الجمعة
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وحضر المحافظ عبد الحميد الهجان صلاة الجمعة بمسجد ناصر بمدينة قنا، وجرت ترجمة الخطبة إلى لغة الإشارة ليتمكن ذوي الاحتياجات الخاصة من فئة الصم والبكم من فهم مضمون الخطبة والاستفادة منها.

RT
المحافظ المصري خلال خطبة الجمعة

وأكد محافظ قنا على أهمية تنفيذ تلك التجربة إيمانا بحق هذه الفئة من المجتمع في معرفة أمور دينها، وحرصا على توصيل رسالة الإسلام الوسطية إليهم من خلال مساعدة المصلين الذين لا يستطيعون السمع على فهم خطبة الجمعة، وما فيها من مواعظ وآيات قرآنية وأحاديث نبوية، وذلك بعد توفير مترجم إشارة متخصص لترجمة حديث إمام المسجد.

RT
خطبة الجمعة

المصدر: RT

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