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مدرسة إماراتية على وشك دخول موسوعة "غينيس" العالمية

مجتمع

مدرسة إماراتية على وشك دخول موسوعة
You-Tube: Adis Wathba
المدرسة الهندية في أبوظبي
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سعى طلاب المدرسة الهندية في أبو ظبي لتحقيق إنجاز يدخلهم موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، وذلك من خلال تشكيلهم أكبر شكل بشري جماعي.

وشارك في التجربة نحو 1000 طالب وطالبة، في حين شكلوا رسما بشريا جماعيا على هيئة إشارة "اللانهاية" (Infinity)، في محاولة لجذب أنظار العالم إلى ظاهرة تبذير المياه.

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واختارت المدرسة شعار "اللانهاية" للدلالة على ضرورة استمرار توفر المياه في العالم إلى وقت غير محدد، من خلال الحفاظ على المصادر الحيوية للماء وعدم تبذيرها.

وأشارت إدارة المدرسة إلى أن الفكرة أوجدها الطلاب بداية، وأنها قامت بتشجيعهم عند طرحهم لها، وأن الطلاب من قاموا بالتجهيز للتجربة وتطبيقها الفعلي.

وفي نهاية المطاف، نجح الطلاب في المحاولة وجذب انتباه "غينيس"، التي أبلغتهم أنها بصدد إصدار الشهادة الرسمية التي تقر بدخولهم الموسوعة الأشهر للأرقام القياسية. 

المصدر: Gulf News

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