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جريمة مروعة تفقد رجلا عضوه الذكري

مجتمع

جريمة مروعة تفقد رجلا عضوه الذكري
You-Tube: Construction worker
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أقدمت امرأة هندية بالتعاون من رجلين آخرين، على قطع العضو الذكري لرجل ادعت محاولته التقرب والزواج منها مرارا، ورفضها الارتباط به.

وقامت المرأة بمحاصرة الضحية، توشار بوجاري، بمساعدة شخصين آخرين في ولاية "ماهاراشترا"، حيث قام الثلاثة بضربه وقطع عضوه الذكري بطريقة وحشية، مستخدمين سكينا حادة.

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وأعلنت الشرطة الهندية أنها أوقفت العصابة في عملية أمنية، في حين أسعف الضحية إلى المستشفى الذي يخضع فيه للعلاج الطبي.

وفي تعليقهم على حالة الضحية، أكد الأطباء المشرفون أنه ما زال في غرفة الإنعاش في حالة حرجة، وأنهم يحاولون قصارى جهدهم لإبقائه على قيد الحياة، كما أشاروا إلى تضرر دماغه إثر الهجوم الذي تعرض له.

يذكر أن الضحية والمتهمة بالاعتداء جاران في المبنى نفسه، إذ ادعت الأخيرة أن الرجل حاول الزواج منها مرارا إلا أنها رفضت في كل مرة، قبل أن تضيق به ذرعا وتقدم على فعلتها.

المصدر: Sputnik News

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