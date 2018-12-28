قديروف يلخص احتفاله برأس السنة بجملة واحدة! (فيديو)
visualrian-Саид Царнаев
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نشرت صحيفة لايف على موقعها الإلكتروني فيديو لإجابة رئيسي جمهورية الشيشان وجمهورية القرم الروسية على سؤال الصحفيين: أين وكيف سيحتفلان بعيد رأس السنة؟
وأجاب رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، بجملة مقتضبة، حيث قال: "في البيت مع العائلة كالعادة".
أما رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف، فأكد أنه يحتفل بعيد رأس السنة كما في كل عام، في البيت ومع نفس الضيوف، وسيكون على المائدة: البطاطا المقلية والخيار المخلل والسلطة الروسية والدجاج، وأضاف قائلا "أنا شخص محافظ".
المصدر: لايف. رو
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